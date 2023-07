Europese beurzen hard omlaag door oplaaien rentevrees

De Europese beurzen zijn donderdag flink gezakt na het verschijnen van een sterk Amerikaans banenrapport van loonstrookverwerker ADP. De nieuwe cijfers wakkeren bij beleggers de vrees aan dat de Federal Reserve de rente in de Verenigde Staten nog wel even verder kan gaan opvoeren. Dit terwijl beleggers juist al tijden hopen dat de Fed eindelijk gaat stoppen met het verhogen van de rente, omdat een hogere rente nadelig is voor de waardering van aandelen.