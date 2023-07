Overheid moet eigen mening over burgerschap niet opleggen aan scholen

Onderwijsminister Dijkgraaf presenteerde eerder deze week de kabinetsreactie op een advies van de Onderwijsraad over vrijheid van onderwijs. Zijn brief bevatte weinig tot geen nieuwe maatregelen. De bewindsman onderschrijft in grote lijnen het rapport uit 2021. Dat klinkt positief: geen verdere inperking van de onderwijsvrijheid! Maar wie dat rapport van de Onderwijsraad er nog eens bij pakt, ziet toch dat daarin belangrijke wissels zijn omgezet. En omdat de minister de lijn van het advies overneemt, maakt de regering die tot de zijne.