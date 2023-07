Marengohoofdverdachte Saïd R. heeft donderdag tijdens zijn laatste woord in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp erg fel uitgehaald naar kroongetuige Nabil B. Volgens R. is de kroongetuige een „leugenaar” en een „opschepper”. Volgens R. is B. ook betrokken bij moorden, en iemand die „in stukjes is gesneden”. „Ik weet niet waarom hij dat tegen me heeft verteld, misschien om indruk te maken.”