De voorzitter van de volgende VN-klimaattop, de COP28, heeft de olie- en gasindustrie opgeroepen tot meer klimaatambitie. „Het afbouwen van fossiele brandstoffen is onvermijdelijk. Het is zelfs essentieel”, zei Sultan Ahmed al-Jaber tijdens een belangrijke conferentie van de industrie in Wenen. Hij voegde eraan toe dat die afbouw niet op een „onverantwoordelijke manier” moet gebeuren.