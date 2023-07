De Aziatische aandelenbeurzen lieten donderdag flinke verliezen zien. Vooral de techbedrijven in Tokio en Japan moesten het ontgelden door een heropleving van de rentezorgen. Uit de notulen van de vorige rentevergadering van de Federal Reserve bleek namelijk dat de Amerikaanse centrale bank het rentetarief in de Verenigde Staten verder zal gaan verhogen in de strijd tegen de inflatie.