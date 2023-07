Storm Poly lijkt vooralsnog niet voor „noemenswaardige vertragingen” te hebben gezorgd bij PostNL, maar de onderneming houdt nog wel een slag om de arm. „Pas donderdagochtend kunnen we definitief zeggen of dat het geval is. Daarbij komt dat we - vanwege allerlei onvoorziene omstandigheden - nooit 100 procent van de post en pakketten af kunnen leveren”, verklaart een woordvoerster.