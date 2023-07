Overijssel weigert natuurvergunning veehouderijen in te trekken

De provincie Overijssel weigert om de natuurvergunning voor acht veehouderijen in te trekken. Twee milieuorganisaties, Mobilisation for the Environment (MOB) en de Vereniging Leefmilieu, hadden een intrekkingsverzoek gedaan. De provincie is echter niet van plan om hier gehoor aan te geven, al valt het definitieve besluit pas in september. MOB heeft eerder al aangeven naar de rechter te stappen als de verzoeken worden geweigerd.