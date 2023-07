De ”degrowth”-beweging wijst op de tegenstelling tussen doorlopende economische groei en de eindigheid van onze planeet. In de ideale wereld van deze beweging stopt de economisch groei of krimpt de wereldeconomie zelfs (”degrowth”). Hoewel zuinig omspringen met onze grondstoffen en milieu noodzakelijk is, zit deze beweging om meerdere redenen op een dwaalspoor.