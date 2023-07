Een Zwitsers adviesbureau voor beleggers stapt naar de rechter omdat de bank UBS te weinig zou hebben betaald voor de overname van zijn concurrent Credit Suisse. Door die deal werd de op één na grootste bank van Zwitserland in maart gered van een faillissement, maar volgens stemadviesbureau Ethos Foundation was de prijs opvallend laag vergeleken met de beurswaarde die Credit Suisse enkele dagen eerder nog had.