Oekraïne zegt dat was- en levensmiddelenconcern Unilever een „internationale sponsor van oorlog” is, omdat het nog steeds aanwezig is in Rusland. Kyiv heeft het bedrijf, met merken als Hellmann’s, Dove en Magnum, nu op een speciale ‘schandelijst’ gezet want het draagt volgens Oekraïne met zijn belastingbetalingen in Rusland bij aan het financieren van de oorlog.