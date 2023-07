Ik hou niet van vliegen. En dat heeft niets met het milieu te maken. Ik vind het gewoon eng. Vooral tijdens het stijgen en landen vind ik het gewiebel van die grote vogel, volgepropt met zo veel mensen, een griezelig gebeuren. Maar als een mens ergens naartoe wil waar je niet met auto of trein kunt komen, heb je niet veel keus. Ja, je hebt de keus om niet te gaan. Maar ik vind het toch wel heel fijn om in de zomer een paar weken naar een zonnige bestemming te gaan, ver weg van het werk. En dus is de vliegreis heen en terug een noodzakelijk kwaad.