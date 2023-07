De parlementaire enquête is voor de Tweede Kamer een instrument om te koesteren én een stuk gereedschap om zuinig op te zijn. Het is het zwaarste middel dat de Kamer kan inzetten om in een beladen zaak de onderste steen boven te krijgen. Zie de recente enquêtecommissie-Van der Lee die aan het licht bracht hoe het mis kon gaan rond de Groninger gaswinning.