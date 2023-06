De Tweede Kamer stelt de parlementaire enquête naar de coronacrisis voorlopig uit. Alleen de PVV, Forum voor Democratie, de Groep Van Haga en de fractie-Den Haan willen nu Kamerleden afvaardigen, meldt Kamervoorzitter Vera Bergkamp in een brief. Een flink deel van de Kamer wil het derde deelonderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid afwachten voordat ze besluiten of ze willen meedoen aan de enquête.