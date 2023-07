In het Erasmus MC in Rotterdam is maandagmiddag het Landelijk Meldpunt Tekorten Medische Hulpmiddelen officieel geopend. Leveranciers en zorgaanbieders kunnen daar tekorten melden aan instrumenten, toestellen en apparaten voor bijvoorbeeld diagnose, bewaking van patiënten en verlichting van de gevolgen van lichamelijke mankementen. Daarna wordt op zoek gegaan naar een oplossing.