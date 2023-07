Het kleinere potje met STAP-budget is maandag nog sneller opgegaan dan de vorige keren. De 20 miljoen euro aan overheidssubsidie voor scholingen was nog geen twee uur na de opening vergeven, aan ruim 24.000 mensen. Bij de vorige aanvraagperiode, in mei, waren nog ruim 38.000 geïnteresseerden de gelukkige.