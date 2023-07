De bedrijvigheid in de industrie van de eurozone is afgelopen maand harder gekrompen dan aanvankelijk werd gedacht door een afzwakkende vraag. Dat komt mede doordat de Europese Centrale Bank (ECB) de rentetarieven in een rap tempo heeft verhoogd om de hoge inflatie te bestrijden. De hogere leenkosten zetten namelijk ook een rem op de economie en drukken de vraag naar goederen.