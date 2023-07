Bierbrouwer Heineken verkoopt zijn Nederlandse frisdrankdochter Vrumona aan het Deense Royal Unibrew in een deal ter waarde van 300 miljoen euro. Vrumona is producent van merken als Royal Club, Sisi, Sourcy en Vitamin Water. Het bedrijf is ook producent van licentiemerken zoals 7Up, Pepsi en Rivella.