Frankrijk mobiliseert 45.000 politieagenten voor vrijdagavond

In Frankrijk worden vrijdagavond in het hele land 45.000 politieagenten ingezet, zei de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin tegen tv-zender TF1. Het land zet zich schrap voor een vierde opeenvolgende onrustige nacht. Dinsdag werd een 17-jarige jongen van Algerijnse komaf doodgeschoten door een politieagent, wat tot hevige onlusten heeft geleid. Alleen al in de nacht van donderdag op vrijdag zijn 917 mensen gearresteerd. De gemiddelde leeftijd van die arrestanten was 17, aldus Darmanin.