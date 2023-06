Oude inflatiecijfers blijven staan, ook na nieuwe rekenmethode CBS

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) past oude cijfers over inflatie niet aan, ook al zorgt de nieuwe berekenmethode voor behoorlijke verschillen als je kijkt naar de prijsontwikkeling van de afgelopen maanden. Als het statistiekbureau deze cijfers met terugwerkende kracht aanpast, zou dat volgens hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen voor veel gedoe zorgen bij veel partijen. De inflatiecijfers vormen namelijk vaak de basis van afspraken over lonen, cao’s of huurtarieven.