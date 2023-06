De drukte bij tankstations begint op te lopen nu automobilisten hun laatste kans willen pakken om nog even goedkoper brandstof in te slaan. Het is vrijdagochtend ongeveer 50 procent drukker dan normaal en branchevereniging NOVE verwacht dat dat in de middag nog wat verder toeneemt. Bij een klein deel van de pompen is de benzine tijdelijk uitverkocht.