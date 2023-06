ASML onderaan in AEX, Flow Traders zakt na waarschuwing

ASML was vrijdag de grootste daler in de AEX-index op het Damrak, die een klein verlies liet zien. Persbureau Reuters meldde dat de Verenigde Staten een manier hebben gevonden om de export van chipmachines van ASML naar China nog verder in te perken. Zo wil de Amerikaanse regering de verkoop van apparatuur aan zes Chinese fabrieken verbieden als die een klein percentage onderdelen uit de VS bevatten. Daarmee zou ook de verkoop van oudere modellen van ASML aan die klanten geblokkeerd kunnen worden. Het aandeel zakte 2,6 procent.