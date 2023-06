Banken bij winnaars op Wall Street na slagen stresstest van Fed

De grote Amerikaanse banken gingen donderdag omhoog op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers op Wall Street reageerden positief op het nieuws dat de 23 grootste kredietverstrekkers van de Verenigde Staten zijn geslaagd voor de jaarlijkse stresstest van centralebankenkoepel Federal Reserve. Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America en Wells Fargo wonnen tot 4,5 procent. Eerder dit jaar was er nog onrust in de bankensector na het omvallen van meerdere regionale banken in de VS.