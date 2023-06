Goldman Sachs verliest toppositie adviseren overnames en fusies

De bekende Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs heeft in de eerste helft van dit jaar zijn toppositie bij het adviseren bij fusies en bedrijfsovernames moeten afstaan aan concurrent JPMorgan Chase. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van eigen berekeningen. Het is voor het eerst sinds 2018 dat Goldman Sachs, een van de bekendste zakenbanken op Wall Street, in een periode van een halfjaar die leidende positie moet prijsgeven.