Het afgelopen jaar hebben consumenten en bedrijven 43 miljoen pakketten minder verstuurd dan in 2021. Dat is de eerste daling na jaren van stijgingen, laat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) weten in zijn jaarlijkse Post- en pakkettenmonitor. De piek lag in 2021 toen vanwege coronabeperkingen mensen meer online winkelden.