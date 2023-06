Franse aanklager wil schietende agent in hechtenis

Het Openbaar Ministerie in de Franse stad Nanterre vindt dat de motoragent die dinsdag bij een verkeerscontrole een 17-jarige automobilist doodde, niet volgens de regels zijn vuurwapen heeft gebruikt. Hij voldeed niet aan de voorwaarden die daarvoor zijn gesteld en moet in voorlopige hechtenis, aldus de aanklager. De agent wordt verdacht van doodslag. Hij schoot op de 17-jarige Nahel toen die wegreed. De jongen, die volgens Franse media meerdere aanvaringen met de Franse justitie had gehad, ook met het negeren van stoptekens van agenten, reed zonder rijbewijs in een auto van zeker 60.000 euro toen hij werd aangehouden. Een passagier in de auto heeft zich uit de voeten gemaakt.