De aandacht van de EU-leiders op hun zomertop in Brussel gaat opnieuw vooral uit naar de oorlog in Oekraïne en naar hun moeilijkheden met migratie. Premier Mark Rutte en zijn collega’s ontkomen er volgens hoge diplomaten niet aan om zich te beraden over de muiterij van de Russische huurlingenleider Jevgeni Prigozjin, ook al roepen ze om het hardst dat dat een binnenlandse aangelegenheid is.