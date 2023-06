FDF wil protestlocatie in Den Haag pas op laatste moment delen

De exacte locatie van het boerenprotest donderdag in Den Haag wil Farmers Defence Force (FDF) pas op het laatste moment bekendmaken. Voorman Mark van den Oever heeft dat gezegd in een nieuwe vlog gericht aan zijn achterban. Volgens hem zal het donderdag een „dynamisch programma” worden. „Niet alleen voor het podium staan en dan weer naar huis tuffen”, aldus Van den Oever. „Meer kan ik daar niet over zeggen, want anders wordt alles weer tegengewerkt.”