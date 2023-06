De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft aangeboden om twee gasopslagen over de dragen aan de Nederlandse overheid, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Het gezamenlijke bedrijf van olie- en gasconcerns Shell en ExxonMobil zou dat voorstel hebben gedaan in onderhandelingen over de compensatie voor de aardbevingsschade die de gaswinning in Groningen heeft veroorzaakt.