De kroongetuige in de zaak over de zogenoemde Marumse zwembadmoord moet tijdens de behandeling van het hoger beroep vragen van het gerechtshof in Leeuwarden gaan beantwoorden. De man heeft toegegeven dat hij rommelde met bewijsmateriaal. Het hof gaat ook een officier van justitie, die de zaak heeft behandeld, horen over deze kroongetuige.