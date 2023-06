De samenwerking in de provincie Flevoland tussen BBB, VVD, SGP, ChristenUnie en PVV maakt heel wat tongen los. Vooral de CU-achterban roert zich: een coalitie met de PVV is een brug te ver. De verontwaardiging is echter selectief en onterecht; hoewel de reserves bij de ChristenUnie begrijpelijk zijn, verdient de samenwerking een goede kans.