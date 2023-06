De boodschap was duidelijk woensdagochtend aan minister-president Mark Rutte en minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken): op school is te weinig aandacht voor het slavernijverleden. Dat vertelden kinderen in een gesprek met de bewindslieden in het Mauritshuis in Den Haag, in aanloop naar de herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij komende zaterdag.