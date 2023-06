Japanse exportbedrijven zetten Nikkei flink hoger

De aandelenbeurs in Tokio ging woensdag flink omhoog. Beleggers trokken zich op aan de hogere slotstanden op Wall Street, waar de zorgen over een mogelijke recessie in de Verenigde Staten afnamen. Een aantal beter dan verwachte macro-economische cijfers toonden aan dat de grootste economie veerkrachtig blijft, ondanks de renteverhogingen door de Federal Reserve. Een daling van de Japanse yen zorgde daarbij voor koerswinsten onder de grote Japanse exportbedrijven, die hun producten in het buitenland daardoor goedkoper zien worden.