Leden CU-Flevoland teleurgesteld over coalitie met PVV

Een meerderheid van de leden van de ChristenUnie in Flevoland heeft de samenwerking met PVV in het provinciebestuur teleurstellend genoemd, zeggen jongerenafdeling van de partij PerspectieF en leden die bij de vergadering aanwezig waren. De leden stemden voor een motie waarin zorgen worden geuit over de samenwerking en waarin staat dat het bestuur van de partij in Flevoland continu in gesprek moet blijven met de Statenfractie. In 2024 moet de coalitie opnieuw worden beoordeeld door de leden.