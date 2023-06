Politie onderzoekt inzet taser bij aanhouding 16-jarige jongen

De politie onderzoekt de inzet van een stroomstootwapen bij de aanhouding van een 16-jarige jongen uit Almere. Die raakte daarbij gewond omdat hij ten val kwam toen de agent de taser gebruikte, tijdens een achtervolging in de nacht van zaterdag op zondag. De tiener werd samen met twee anderen verdacht van een poging om in te breken in een woning aan de Leemwierde in Almere. Na hun aanhouding bleek dat de drie daar niets mee te maken hadden.