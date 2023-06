Coalitie wil geen uitstel Kamerdebat over mislukt landbouwoverleg

Het debat in de Tweede Kamer over de mislukte poging om een landbouwakkoord te sluiten, wordt niet uitgesteld om premier Mark Rutte en CDA-vicepremier Wopke Hoekstra in de gelegenheid te stellen erbij te zijn. GroenLinks-leider Jesse Klaver had gevraagd het debat van donderdag op te schuiven naar volgende week, omdat zowel Rutte als Hoekstra deze week buitenlandse verplichtingen heeft. Maar de coalitiepartijen hielden dat tegen.