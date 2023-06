In de provincie Zeeland worden zaterdag tijdens Keti Koti op meerdere plekken excuses gemaakt voor het slavernijverleden. Han Polman, commissaris van de Koning in Zeeland, doet dat namens de provincie ’s ochtends voorafgaand aan een herdenking bij het Zeeuws Slavernijmonument in Middelburg. Burgemeester Harald Bergmann van Middelburg spreekt dan op het Abdijplein namens die gemeente excuses uit.