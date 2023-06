Lagarde: ECB zal rentetarieven in juli verder verhogen

De Europese Centrale Bank (ECB) zal de rentetarieven in het eurogebied in juli verder verhogen in de strijd tegen de hoge inflatie. Dat zei ECB-president Christine Lagarde tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in het Portugese Sintra. Volgens Lagarde is het is ook onwaarschijnlijk dat de ECB op korte termijn kan zeggen dat de rente zijn piek heeft bereikt. Daarmee lijkt ze voor te sorteren op verdere verhogingen na juli.