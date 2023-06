Huiszoeking bij Keulse aartsbischop Woelki

De Duitse politie heeft een inval gedaan in de residentie van de aartsbisschop van Keulen, Rainer Maria Woelki. Volgens omroep WDR deed de bisschop zelf de voordeur open. De politie doorzoekt ook andere panden van het aartsbisdom in het kader van een in november begonnen onderzoek naar eerder onder ede verklaarde getuigenissen van Woelki tijdens een proces. Hij zou mogelijk meineed hebben gepleegd door te verklaren dat hij lange tijd niets wist van de praktijken van een priester, Winfried Pilz (1940-2019), die jarenlang kinderen seksueel misbruikte.