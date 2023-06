De EU-landen hebben zich haast en bloc gekeerd tegen een plan van de Europese Commissie om vissers met vistuig dat over de bodem sleept in natuurgebieden de komende jaren te gaan verbieden. De tegenstanders, met onder meer Nederland voorop, kregen alleen Italië niet mee. „Dit is een signaal dat de Europese Commissie niet zomaar kan negeren”, stelt visserijminister Piet Adema.