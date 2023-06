Bezitters van diesels waar een niet goed werkende reinigingsinstallatie voor uitlaatgassen in zit, kunnen in Duitsland voortaan ook een compensatie krijgen. Die ligt tussen 5 en 15 procent van de aanschafwaarde bepaalde het Bundesgerichtshof in Karlsruhe maandag. Dat is de hoogste Duitse rechter, afgezien van het grondwettelijk hof.