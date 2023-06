Het vertrouwen van Duitse ondernemers in de economie is in juni voor de tweede maand op rij afgenomen. Dat meldde het vooraanstaande economische onderzoeksinstituut Ifo. De zwakker dan verwachte heropening in China na het loslaten van de coronamaatregelen in dat land, een mogelijke recessie in de Verenigde Staten en de aanhoudende renteverhogingen in het eurogebied drukken op het Duitse bedrijfssentiment.