De man die verdacht wordt van het doden van zijn celgenoot in de gevangenis in Krimpen aan den IJssel in maart van dit jaar, deed „vreemde uitlatingen” aan de telefoon. Zo zei hij de avond van 14 maart dat het „stonk” in zijn cel, zei het Openbaar Ministerie bij de eerste niet-inhoudelijke zitting in de zaak in de rechtbank van Rotterdam. Het slachtoffer werd in de ochtend van 15 maart gevonden.