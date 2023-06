Of de opstand van het huurlingenleger Wagner in Rusland zal slagen, is afhankelijk van de loyaliteit van de Russische strijdkrachten. Dat zegt het Britse ministerie van Defensie in een dagelijkse inlichtingenupdate. „Dit is de grootste uitdaging voor de Russische staat in de recente geschiedenis.” Ook een Amerikaanse denktank zegt dat het nog de vraag is hoe de Russische defensie zal reageren.