De Russische baas van het huurlingenleger Wagner beweert dat Russische troepen zijn strijders in Oekraïne hebben aangevallen. Wagnerkampen in het bezette deel van Oekraïne zouden zijn beschoten met raketten, waardoor een enorm aantal doden viel. Jevgeni Prigozjin zweert wraak op de Russische militaire leiding. Het kwaad moet worden gestopt, zegt de Wagnerleider in een boodschap.