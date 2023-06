De economische bedrijvigheid in de eurozone is in juni flink teruggevallen en lijkt zich richting een krimp te bewegen. De heropleving van de economische activiteit na de winterdip is daarmee ten einde gekomen. Vooral de industriesector liet opnieuw een stevige krimp zien. Ook de dienstensector, met daarin bijvoorbeeld toerisme, horeca en detailhandel, groeide minder hard dan een maand eerder, maakte marktonderzoeker S&P Global bekend.