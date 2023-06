Winsten van bedrijven in eerste kwartaal lager dan vorig jaar

Nederlandse bedrijven hebben in het eerste kwartaal van dit jaar minder winst geboekt dan in dezelfde periode vorig jaar. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat de totale brutowinst van de bedrijven, de financiële sector uitgezonderd, uitkwam op 77,7 miljard euro. Dat is 7,6 miljard euro minder dan een jaar eerder. De daling schrijft het statistiekbureau toe aan lagere winsten van buitenlandse dochterondernemingen.