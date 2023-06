De aandelenbeurs in Tokio ging vrijdag flink omlaag. Vooral de tech- en chipbedrijven stonden onder druk na een reeks van renteverhogingen in het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Zwitserland. Ook wordt gevreesd dat de Amerikaanse Federal Reserve de rente volgende maand verder gaat verhogen. Hogere rentetarieven zijn ongunstig voor aandelenbeleggingen en met name voor de snelgroeiende tech- en chipbedrijven.