Reizigers in Groot-Brittannië moeten zich volgende maand opnieuw opmaken voor chaos in het openbaar vervoer. Duizenden medewerkers van Britse spoorwegmaatschappijen staken dan uit onvrede over hun loon, meldt vakbond RMT. Die vakbond voor transport en personenvervoer zegt niet uitgenodigd te worden voor nieuwe salarisonderhandelingen en wil met de acties werkgevers onder druk zetten om toch in te stemmen.