Het koppel monniksgieren in Burgers’ Zoo in Arnhem heeft een jong van vijftien dagen oud geadopteerd. De jonge vogel is geboren in een Zuid-Franse dierentuin, maar werd daar uitgebroed in een broedstoof. De jonge gier wordt in de toekomst mogelijk in het wild uitgezet in de Gorges du Verdon in de Provence, aldus de Arnhemse dierentuin.