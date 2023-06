Nikkei daalt na verklaring Powell, Chinese beurzen gesloten

De aandelenbeurs in Tokio liet donderdag een klein verlies zien. Beleggers verwerkten de lagere slotstanden op Wall Street, waar de stemming werd gedrukt door het vooruitzicht van verdere renteverhogingen door de Federal Reserve. Fed-baas Jerome Powell zei in een verklaring voor het Amerikaanse Congres dat de strijd tegen de inflatie nog een lange weg heeft te gaan en dat het noodzakelijk is om de rente nog iets verder te verhogen tegen het einde van het jaar.